Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Büyükçekmece'de Sahte İçki İmalathanesinde Patlama

Ek Bilgilerle) Büyükçekmece'de Sahte İçki İmalathanesinde Patlama

15 dakika önce

BÜYÜKÇEKMECE'de bir binanın alt katında sahte içki imalathanesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ek Bilgilerle) Büyükçekmece'de Sahte İçki İmalathanesinde Patlama, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de bir binanın alt katında sahte içki imalathanesinde meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında sahte içki yapımı sırasında patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada  ve bina önünde park halindeki araçlar da hasar oluştu. İmalathaneden çevredeye tanklar ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler saçıldı.

"SAHTE İÇKİ YAPILIYORDU"

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklamalarda bulundu. Hasan Akgün saat 10.00 sıralarında meydana gelen patlamanın sahte içki üretiminde kullanılan alkolün sıkışmasından kaynaklandığını söyledi. Akgün, "Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre uzaktaki belediyenin garajı bile sallandı" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:49 Kaynak: DHA

Hasan Akgün, İtfaiye, Güncel
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