Ek Bilgilerle) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii İnşaatında İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Taksim
Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi
'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi'ne geçti.
İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi
girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul
Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem
Spor Salonu'na gitti.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:38 Kaynak: DHA
İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
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