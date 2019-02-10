Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Ek Bilgilerle) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii İnşaatında İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Ek Bilgilerle) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii İnşaatında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi'ne geçti.

İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:38 Kaynak: DHA

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