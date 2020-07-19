CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii
'ndeki ziyaretinin ardından Taksim
Camii'ne geçti. Buradaki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, yarım saatlik incelemelerinin ardından Atatürk Kültür Merkezi inşaatını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaretleri sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
da eşlik etti. Erdoğan, daha sonra Kısıklı
'daki konutuna geçti.
- İstanbul