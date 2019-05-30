Son Dakika Haberleri: (Ek bilgilerle) Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de
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(Ek bilgilerle) Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de

1 saat önce

Özden ATİK/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ'ta bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını dövdüğü iddia edilen işyeri sahibi Şahin Şeker emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

(Ek bilgilerle) Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de, System.String[]

Özden ATİK/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ'ta bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını dövdüğü iddia edilen işyeri sahibi Şahin Şeker emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde kelepçeli olarak getirilen şüpheli Şahin Şeker basın mensuplarının "Çalışanınızı niye darp ettiniz?" sorusuna "Yok öyle bir şey" diye yanıt verdi. 
 


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:26 Kaynak: DHA
Çağlayan, DHA, Şahin Şeker, Güncel
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