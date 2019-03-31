Ek Bilgilerle) Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu
31 dakika önce
Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Malatya
'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, olayın takipçisi olacaklarını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini de ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:26 Kaynak: DHA
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