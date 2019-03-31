Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

Ek Bilgilerle) Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu

31 dakika önce

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Ek Bilgilerle) Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na Taziye Telefonu, System.String[]
Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede bu elim olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, olayın takipçisi olacaklarını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini de ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:26 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Temel Karamollaoğlu, Güncel
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