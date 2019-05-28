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(Ek bilgilerle)ERDOĞAN IRAK CUMHURBAŞKANI BERHAM SALIH'İ KABUL ETTİ

3 dakika önce

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti.

(Ek bilgilerle)ERDOĞAN IRAK CUMHURBAŞKANI BERHAM SALIH'İ KABUL ETTİ, System.String[]

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i kabul etti. 
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne geldi. Salih ile eşini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.  Ardından ikili görüşmeye geçildi. 
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İkili görüşmenin ardından Erdoğan konuk Cumhurbaşkanı onuruna iftar yemeği verdi. İftarın ardından Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhan Salih, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı. Erdoğan ardından, Kısıklı'daki konutuna geçti. 

Görüntü Dökümü:
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-Salih'in gelişi
-Erdoğan çiftinin karşılaması
-Köşk bahçesinde sohbetleri


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:00 Kaynak: DHA
Güncel
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