Son Dakika Haberleri: (Ek Bilgilerle)Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı
Son Dakika Güncel (Ek Bilgilerle)Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

(Ek Bilgilerle)Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

8 dakika önce

ESKİ İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.

(Ek Bilgilerle)Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı, System.String[]

ESKİ İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı. Annesinin tabancasını temizlerken kazayla kendini vurduğu belirlendi

Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı. İlk incelemede Berk Topuz'un, temizlediği sırada annesinin tabancasının kazayla patlaması sonucu yaralandığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

İstanbul Üniversitesi, Gülseren Topuz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:52 Kaynak: DHA
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