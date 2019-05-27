Son Dakika Haberleri: (Ek bilgilerle) Fikirtepe'deki yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

(Ek bilgilerle) Fikirtepe'deki yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

22 dakika önce

KADIKÖY Fikirtepe'de 3 katlı bir binada çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

(Ek bilgilerle) Fikirtepe'deki yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]
KADIKÖY Fikirtepe'de 3 katlı bir binada çıkan ve 3 binaya daha sıçrayan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın çevredeki 3 farklı binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler çevredeki binalarda mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtardı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş olay yerinde bekletilen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangın sırasında alevlerden kurtulamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucunda söndürülürken, itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü. 

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Yangının çıktığı boş binanın, kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullandığı öne sürüldü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:50 Kaynak: DHA
Kadıköy, Fikirtepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Fikirtepe'de Çıkan Yangın 3 Binaya Sıçradı: 2 Ölü, 4 Yaralı Ahmet Davutoğlu'nun Yeni Partiyi Ne Zaman Kuracağı Belli Oldu Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı AK Partili Mehmet Metiner Canlı Yayında Zor Anlar Yaşadı: Ekrem İmamoğ.., Pardon CHP Adayı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 09:12:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Ek bilgilerle) Fikirtepe'deki yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]