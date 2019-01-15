Son Dakika Haberleri: Genç Kadını Öldürüp Evi Ateşe Verdiler

Genç Kadını Öldürüp Evi Ateşe Verdiler

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaştı.

Genç Kadını Öldürüp Evi Ateşe Verdiler, System.String[]

Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaştı. Suriye uyruklu ve adı Rava Kallajo olarak belirlenen kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşı gözaltına alındı.

ÖNCE BOĞAZI KESİLDİ SONRA SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında pazar gecesi yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 25 yaşındaki R.K adlı kadının önce boğazının kesildiğini daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının Suriye uyruklu Rava Kallajo olduğu belirlendi. Kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda genç kadının erkek kardeşi A.K ve kardeşinin arkadaşı M.D.'yi gözaltına aldı. Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:25 Kaynak: DHA

Suriye, İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • ŞİRİN TEYZE..: YİNE BIÇAK KULLANMIŞLAR. . . suriyeliler için bıçak kullanarak cana zarar vermek bence hobi. . . kesin anladım. . . tüm vukuatlarını bıçakla yapıyorlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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