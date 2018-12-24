Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) - Haliç Köprüsü'nde İntihar Girişimi

Ek Bilgilerle) - Haliç Köprüsü'nde İntihar Girişimi

1 saat önce

HALİÇ Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Ek Bilgilerle) - Haliç Köprüsü'nde İntihar Girişimi, System.String[]
HALİÇ Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek,  orkuluklara çıktı. İntihar girişimini fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine gelen polis, korkuluklardaki kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı. 

Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirilen kişi korkuluklardan indirildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:23 Kaynak: DHA

Polis, Haliç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haklarında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Polis Eşliğinde Adliyeye Götürüldü Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti

Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:16:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) - Haliç Köprüsü'nde İntihar Girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]