Son Dakika Haberleri: (Ek bilgilerle) İstanbul'da yağmur etkili oluyor
Son Dakika Güncel Haber

(Ek bilgilerle) İstanbul'da yağmur etkili oluyor

1 saat önce

Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

(Ek bilgilerle) İstanbul'da yağmur etkili oluyor, System.String[]
Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada öğleden sonrası için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken, vatandaşlar ani sel ve su baskınları için uyarıldı.
İstanbul'da sabah erken saatlerden bu yana aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura yakalananlar duraklara ve saçak altlarına sığındı. Taksim Meydanı'nda etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonrası için yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


İstanbul, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Ek bilgilerle) İstanbul'da yağmur etkili oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]