(Ek bilgilerle) İstanbul'da yağmur etkili oluyor
1 saat önce
Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:32 Kaynak: DHA
Zeki GÜNAL-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada öğleden sonrası için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken, vatandaşlar ani sel ve su baskınları için uyarıldı. İstanbul
'da sabah erken saatlerden bu yana aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura yakalananlar duraklara ve saçak altlarına sığındı. Taksim
Meydanı'nda etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden öğleden sonrası için yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli
çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı