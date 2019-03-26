Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Kadıköy'de Kopan Elektrik Teli Tramvay Seferlerini Durdurdu

Ek Bilgilerle) Kadıköy'de Kopan Elektrik Teli Tramvay Seferlerini Durdurdu

12 dakika önce

KADIKÖY Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı.

Ek Bilgilerle) Kadıköy'de Kopan Elektrik Teli Tramvay Seferlerini Durdurdu, System.String[]
KADIKÖY Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamadı. 2 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmalarını tamamlamasının ardından seferler normale döndü. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:28 Kaynak: DHA

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