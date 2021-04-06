(Ek Bilgilerle)KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ; 2 YARALI - Son Dakika

(Ek Bilgilerle)KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ; 2 YARALI

06.04.2021 18:35
(Ek Bilgilerle)KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ; 2 YARALI, System.String[]

Kartal'da miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında avukatlık bürosunda çıkan tartışmada Yalova'da muhtarlık yapan Ahmet Salih Belginer aile üyelerine ateş etti.

Kartal'da miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında avukatlık bürosunda çıkan tartışmada Yalova'da muhtarlık yapan Ahmet Salih Belginer aile üyelerine ateş etti. 3 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı olayda, şüpheli Yalova'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak üzerinde bulunan avukatlık bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri avukatlık bürosunda buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından bir süre sonra Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına ateş etti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Bürodaki avukat Mehmet Şanverdi ise kaçarak yara almaktan kurtuldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, sokakta bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kartal Asayiş Büro ekipleri kaçan şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit ederek Jandarma ekiplerine bilgi verdi. Şüpheli Ahmet Salih Belginer bir süre sonra Yalova'da Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cenazeler ise alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görgü tanığı Emre Demir "Komşumuz olan iki yan binadaki avukatlık ofisine silahlı bir saldırı olmuş. Altı yedi el silah sesi duydum. Kendim ofisimden çıkıp baktığımda elimde silah olan karşı tarafa doğru koşan bir şahıs gördük. Daha sonra olaya polisler müdahil oldu. Ambulanslar geldi. Beş ve altı kişi yaralıydı. Onları hastaneye götürdüler efendim. Bu şekilde bir olaya şahitlik, bir tanıklık etmiş oldukları. Kendi aralarında husumet varmış. Herhalde bunlar ara buluculuk sistemiyle, ofisinde onların aralarını yapmak için avukatlar çağırmışlar. O olayda bir tartışma çıkıyor, tartışmanın akabinde de silahlı saldırı gerçekleşiyor." dedi.

"KORKTUK NE OLDUĞUNA ANLAM VEREMEDİK"Olayın yaşandığı binanın karşısında çalışan avukat Ozan Mert Aytaş, "Olay olduğu esnada büromda müvekkilimle telefon görüşmesi yaparken 6-7 el arka arkaya silah sesi duydum. Daha sonra hızlıca 3 tane ambulansın geldiğini ve insanların yaralı şekilde dışarı çıkarıldığına tanıklık ettim. Sonra kolluk kuvvetleri olay yerine hızlıca intikal etti. Gerekli işlemleri yaptılar. Böyle bir şey hukuk bürosunda yaşansın istemezdik. Sonuçta biz mesleğimizi icra ediyoruz, nasıl yaparsak yapalım. Böyle bir şeyin içinde kalmak ve böyle büyümesi doğru olmadı. Önce 3-4 el silah sesi sonra da silah sesi duyduk. Korktuk, ne olduğuna anlam veremedik. Büromun penceresini açtığımda aşağıda çığlıklar gürültüler duydum." diye konuştu.

"HER AN HAYATIMIZ BU ŞEKİLDE TEHLİKE ALTINDA MI DİYE ENDİŞE ETMEYE BAŞLADIK"

Avukat Güzide Şeniz Pakkan ise, "Arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Bir hukuki konu konuşurken olay olmuş. Korktuk, daha geçenlerde bir avukatın icra takibinde başına böyle bir şey gelmişti. Biz avukat olduğunu zannediyorduk. Bir hukuk bürosu sonuçta biz de aynı işleri yapıyoruz. Her an hayatımız bu şekilde tehlike altında mı diye endişe etmeye başladık. Müvekkillerle olan ilişkiler bazen çok iyi bazen de çok kötü olabiliyor. Bu konuda Baro da gereken araştırmaları yapacaktır, emniyet de zaten üzerine düşeni yapıyordur. Endişe verici" diye konuştu.

Jandarma, Saldırı, Yalova, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek Bilgilerle)KARTAL'DA AVUKATLIK BÜROSUNDA SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ; 2 YARALI - Son Dakika


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