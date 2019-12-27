(Ek Bilgilerle)Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek Bilgilerle)Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

(Ek Bilgilerle)Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

KÜÇÜKCEKMECE'de 4-5 kişilik grup arasında kavga çıktı.

(Ek Bilgilerle)Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
KÜÇÜKCEKMECE'de 4-5 kişilik grup arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden 1'i belinden çıkardığı silahla ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 1'i kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta saat 21.00 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 4-5 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavga sırasında A.B. belinden çıkardığı silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Emre Taşkın ve Yusuf İlter yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalık grubun toplandığı sokağa iki zırhlı polis aracı da geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Emre Taşkın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ÖYLE VURULMAZ BÖYLE VURULUR DEYİP ATEŞ AÇTI"

Silahlı kavgayı gören Bülent Çakmak, "Aşağıdan kavga ederek geliyorlardı. Burada üç el ateş etti. 'Öyle vurulmaz böyle vurulur' diyerek 3 el sıktı. 2 kişi yaralandı. Toplamda ya 4 ya da 5 kişi vardı. Kavga ettiler, çıktılar yukarı gittiler" dedi.


- İstanbul
Halkalı, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:04 Kaynak: DHA
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