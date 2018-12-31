Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Küçükköy Taraftarının Öldüğü Olaylarla İlgili Yeni Görüntü

Ek Bilgilerle) Küçükköy Taraftarının Öldüğü Olaylarla İlgili Yeni Görüntü

2 saat önce

*Yolun ortasında bıçaklandı.

Ek Bilgilerle) Küçükköy Taraftarının Öldüğü Olaylarla İlgili Yeni Görüntü, System.String[]
*Yolun ortasında bıçaklandı. Yığıldığı yerden kalkarak kaldırıma kadar yürüdü. Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in o anlarının görüntüsü ortaya çıktı. 

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel'in yoldan kalkması ve kaldırama kadar yürümesi görülüyor. Ağacın altında yere yığılan Yücel için çevrede bulunanların hareketlenmeleri de görüntülere yansıyor. 

EK GÖRÜNTÜ

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-Cep telefonu görüntüsü

-Olaylardan görüntü

Geçilen görüntüler 

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-Kavga anı

-Maçın oynandığı stadyum önünden görüntüler

-Stadyum önünde bekleyenler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Yücel'in fotoğrafı

- Adli Tıp önünde bekleyen TOMA

-Bekleyen polisler

-Kapı önünde bekleyen yakınları

-Genel ve detaylar

30.12.2018 - 17.32 Haber Kodu : 181230131

30.12.2018 - 18.16 Haber Kodu : 181230141

30.12.2018 - 20.33 Haber Kodu : 181230157

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:22 Kaynak: DHA

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