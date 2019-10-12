Son Dakika Haberleri: (Ek Bilgilerle)PENDİK'TE OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 4 YARALI
Son Dakika Güncel (Ek Bilgilerle)PENDİK'TE OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 4 YARALI

(Ek Bilgilerle)PENDİK'TE OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 4 YARALI

42 dakika önce

Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtıÇağrı ÇALIŞKAN - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

(Ek Bilgilerle)PENDİK'TE OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 4 YARALI, System.String[]

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

- Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı

Çağrı ÇALIŞKAN - Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza, saat 13.40 sıralarında Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası alınamayan hafif ticari aracın çarptığı Mehtap Baysal'ın kullandığı 34 MLS 02 plakalı lüks otomobil, savrularak durakta bekleyenlerin arasına daldı. Kazada otobüs bekleyen Tekin Zafer, eşi Viktoria Zafer ve çocukları Melisa ile Mert yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü, durmayarak kaçtı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan baba Tekin Zafer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatırken kazaya neden olup aracıyla uzaklaşan sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hafif ticari aracın, aynı yönde seyir halinde lüks otomobile çarpması

-Lüks otomobilin savrularak durağa dalması

AKTÜEL-

-Görgü tanığı röp.

-Olay yerinden detaylar


Pendik, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:56 Kaynak: DHA
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