(Ek Bilgilerle)Pınar Fidan polise ifade verdi - Son Dakika

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(Ek Bilgilerle)Pınar Fidan polise ifade verdi
6 saat önce
GÖSTERİDE Aleviler için ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açılan komedyen Pınar Fidan, emniyete gelerek ifade verdi.
GÖSTERİDE Aleviler için ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma açılan komedyen Pınar Fidan
, emniyete gelerek ifade verdi. Fidan'ın ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dediği öğrenildi.
Gösteri sırasında Aleviler hakkında ayrıştırıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle komedyen Pınar Fidan hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında komedyen Pınar Fidan, ifade için emniyete çağrıldı. Fidan, avukatıyla birlikte Kadıköy Güvenlk Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi. Pınar Fidan, emniyet ifadesinin alınmasının ardından emniyetten ayrıldı. Fidan'ın ifadesinde, "Mizah amacıyla söylenen sözler, ben de Aleviyim, öyle bir kastım olamaz" dediği öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:59 Kaynak: DHA
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