(Ek Bilgilerle)SEYFİ DURSUNOĞLU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

(Ek Bilgilerle)SEYFİ DURSUNOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ünlü Sanatçı Seyfi Dursunoğlu Kadıköy'de bulunan özel hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bu arada, Dursunoğlunun vefat ettiği hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Huysuz Virjin' karakteriyle gönüllerde taht kuran sanatçı Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020, Cuma günü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 87 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatıyla ilgili bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu şunları söyledi: KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nu maalesef bugün saat 16.45'te kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz." denildi.

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek Bilgilerle)SEYFİ DURSUNOĞLU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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22:53
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22:15
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