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(Ek bilgilerle) ŞİLE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

1 saat önce

Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şile'nin Ağva bölgesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

(Ek bilgilerle) ŞİLE'DE JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU, System.String[]
Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şile'nin Ağva bölgesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yakalanan 2 kişinin ifadesinin ardından sürdürülen operasyonda 12 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevkedildi.  Yapılan aramalarda ayrıca 20 kilo  toz esrar, metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki uyuşturucu operasyonlarının süreceği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Genel ve detaylar


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:18 Kaynak: DHA
Jandarma, Şile, Güncel
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