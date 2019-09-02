Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli'de, bir kişi, evinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutuldu. Karnından ve ayaklarından vurulan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan polise teslim oldu.

Olay, Feriköy Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Erkin I. evinden dışarı çıktığı sırada, yanlarına S.E. geldi. E., bir şey söylemeden, belinden çıkardığı tabancayla, Erkin I.'ye kurşun yağdırmaya başladı. Karnından ve ayaklarından yaralanan Erkin I., kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada, 100 metre uzaklıktaki polis merkezinde bulunan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine geldi. Saldırgan, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.

Polisin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Erkin I. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre Erkin I.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Pastanenin önünden genel ve yakın detaylar

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polisin emniyet şeridi çekmesi

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Valizden detay görüntü

-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü





