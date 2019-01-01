Ek Bilgilerle) Şişli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
26 dakika önce
Şişli'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.
Şişli'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.
Darülaceze Caddesi'nde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Uğur Çakır ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Çakır'a ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü. Bir fast food restoranında moto kurye olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntü
-Yerdeki motosikletten görüntü
-Yere savrulan kask ve ayakkabı
-Ambulansın ve polisten görüntü
-Ambulansın gidişi
-Genel ve detaylar
01.01.2019 -09.09- Haber Kodu: 190101112 - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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