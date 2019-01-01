Ek Bilgilerle) Şişli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
27 dakika önce
ŞİŞLİ'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.
ŞİŞLİ'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti. Darülaceze
Caddesi'nde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Uğur Çakır ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Çakır'a ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü. Bir fast food restoranında moto kurye olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:20 Kaynak: DHA
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