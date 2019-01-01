Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Şişli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Ek Bilgilerle) Şişli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

27 dakika önce

ŞİŞLİ'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.

Ek Bilgilerle) Şişli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, System.String[]
ŞİŞLİ'de motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan, Uğur Çakır hayatını kaybetti.

Darülaceze Caddesi'nde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki tankere çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü Uğur Çakır ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Çakır'a ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan sürücü daha sonra özel bir hastaneye götürüldü.  Bir fast food restoranında moto kurye olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

Sabah, Darülaceze, Motosiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esnaf, İş Yerinin Önünde Bulduğu Kızıl Şahini Yetkililere Teslim Etti Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti

AK Parti'li Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:47:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Şişli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]