Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Tüyap'ta Stant Devrildi

Ek Bilgilerle) Tüyap'ta Stant Devrildi

54 dakika önce

Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BEYLİKDÜZÜ, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ek Bilgilerle) Tüyap'ta Stant Devrildi, System.String[]
Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BEYLİKDÜZÜ, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. 4 ziyaretçi stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılan 4 kişiye ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.  Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:35 Kaynak: DHA

DHA, Beylikdüzü, Güncel
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