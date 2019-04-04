Ek Bilgilerle) Tüyap'ta Stant Devrildi
54 dakika önce
Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BEYLİKDÜZÜ, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ersan SAN/İSTANBUL DHA-BEYLİKDÜZÜ, TÜYAP'ta bir standın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Beylikdüzü
'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, ziyaretçilerin üzerine devrildi. 4 ziyaretçi stant altında kaldı. Stant altında kalanların yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulansla, itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılan 4 kişiye ilk müdahale burada yapıldı. Standın devrildiği alan görevliler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:35 Kaynak: DHA
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