(Ek Bilgilerle)ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Ek Bilgilerle)ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU - Son Dakika

(Ek Bilgilerle)ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU

47 dakika önce

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu.

(Ek Bilgilerle)ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU, System.String[]

Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepecik Yolu'ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan Sanat Erkek Kuaföründe, müşterilerden Fatih K., tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun duvarı delerek, yan odada bulunan Hamdi B.Ç.(16)'in sağ kolunu yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Hamdi B.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kuaför çalışanlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine bastığı belirtilen Fatih K. kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kuaförden detay görüntü

-Kuaför çalışanlarından detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü


- İstanbul
Tepecik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:11 Kaynak: DHA
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