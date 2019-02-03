Ek Bilgilerle) Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar
1 saat önce
Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı.
Ataşehir
'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı. Tedavi altına alınan Ali Akdoğan hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi
'nde özel bir tıp merkezinin önünde park halindeki bir araçta yaralı bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu tıp merkezinde çalışanlara haber verdi. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Akdoğan daha sonra Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Ali Akdoğan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Araçta ve çevresinde delil çalışması yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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- Polis
ekiplerinin görüntüsü
-Olayın gerçekleştiği aracın görüntüsü
-Polis aracının görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
03.02.2019 - Haber Kodu : 190203075 - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:40 Kaynak: DHA
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