Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar

Ek Bilgilerle) Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar

1 saat önce

Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı.

Ek Bilgilerle) Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar, System.String[]


Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı. Tedavi altına alınan Ali Akdoğan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde özel bir tıp merkezinin önünde park halindeki  bir araçta yaralı bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu tıp merkezinde çalışanlara haber verdi. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Akdoğan daha sonra   Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Ali Akdoğan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın  bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Araçta ve çevresinde delil çalışması yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin görüntüsü

-Olayın gerçekleştiği aracın görüntüsü

-Polis aracının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

03.02.2019 - Haber Kodu : 190203075 - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:40 Kaynak: DHA

Ferhatpaşa Mahallesi, Polis, Ataşehir, Güncel
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