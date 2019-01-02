Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 2 Kişi Daha Çıkarıldı

Ek Bilgilerle) Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 2 Kişi Daha Çıkarıldı

41 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHAYedikule'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı.

Ek Bilgilerle) Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 2 Kişi Daha Çıkarıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL DHA

Yedikule'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından 3 kişi çıkarılmış, son çıkarılan 2 kişi ile birlikte enkaz altından çıkarılanların sayısı 5'e çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Enkazdan çıkarılan kişinin sedye ile taşınması

-Ambulansa konulması

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:46 Kaynak: DHA

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