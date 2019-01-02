Ek Bilgilerle) Yedikule'de Çöken Binanın Enkazından 2 Kişi Daha Çıkarıldı
39 dakika önce
YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı.
YEDİKULE'de çöken binanın enkazından 2 kişi daha çıkarıldı. Sedyeye konulan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından 3 kişi çıkarılmış, son çıkarılan 2 kişi ile birlikte enkaz altından çıkarılanların sayısı 5'e çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:48 Kaynak: DHA
Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
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