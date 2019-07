(Ek bilgilerle yeniden) At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'den büyük başarı!

Türk sporcular ferdi finalde ilk 3 sırayı aldılar!

Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu, Melis Akçakayalıoğlu ve Utkan Çelik'den oluşan Yıldız Milli Takımı şampiyon oldu

İSTANBUL, -

Kemer Country Atlı Spor Kulübü öğrencilerinden oluşan Yıldız Milli Takım, Slovenya'da düzenlenen At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Slovenya'nın Lipica bölgesinde 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen At Terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu, Melis Akçakayalıoğlu ve Utkan Çelik'ten oluşan Yıldız Milli Takımı şampiyon oldu.

Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan gibi ekol ülkelerin oldukça iddialı geldikleri turnuvada Türk sporcuların yakaladıkları başarı büyük yakın uyandırdı. Şampiyonanın düzenlendiği bölgede bulunan binicilik kulübü 440 yıllık bir geçmişe sahip. Böyle bir organizasyonda Türk sporcularının iddialı ülkeleri geçerek ilk 3 sırada yer almaları, şampiyonayı takip edenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Kemer Country Atlı Spor Kulübü öğrencilerinden Ela Civelek "Kraneveld's Bjorn" isimli ponisi ile birinci, Begüm Bulgurluoğlu "De Goede Ree's Krack" isimli ponisi ile ikinci, Melis Akçakayalıoğlu ise "April" adlı ponisiyle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Yıldız Milli Takım'da büyük bir başarıya imza atan Ela Civelek, Begüm Bulgurluoğlu ve Melis Akçakayalıoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nın At Terbiyesi dalında 1'inci, 3'üncü ve 4'üncü olmuşlardı.