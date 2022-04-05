(ek bilgilerle yeniden) - Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları - Son Dakika
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(ek bilgilerle yeniden) - Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları

05.04.2022 16:29
(ek bilgilerle yeniden) - Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları

ESENYURT'ta atık toplayan çocukların, çek çek arabalarına Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konuldu.

ESENYURT'ta atık toplayan çocukların, çek çek arabalarına Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konuldu. Arabaları ellerinden alınan çocuklar ağladı. Belediyeden yapılan açıklamada ise, şikayetler üzerine arabalara el konulduğu belirtildi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, küçük yaştaki çocukların atık toplamasının önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin durdurduğu ve çek çek arabalarına el koyduğu çocuklar uzun süre gözyaşı döktü. Çocukların zabıta görevlilerine çek çek arabalarını geri vermeleri yolundaki yakarışları sonuç vermedi. Çevredekilerin tepkisine neden olan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMAEsenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, esnaf ve çevre sakinlerinin,  kağıt toplayıcısı çocukların kaldırım üzerinde sürekli olarak ateş yaktığı yönündeki şikayetleri üzerine arabalara el konulduğu belirtildi. Çocukların ailelerine ulaşıldığı ve şikayete konu olan yerde ateş yakmamaları konusunda uyarıldığı kaydedilirken arabalarının da geri verildiği ifade edildi.


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Esenyurt Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (ek bilgilerle yeniden) - Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları - Son Dakika


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SON DAKİKA: (ek bilgilerle yeniden) - Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları - Son Dakika
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