(Ek bilgilerle yeniden) FATİH'TE TARİHİ SURLARIN DİBİNE BIRAKILAN 10 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU - Son Dakika

(Ek bilgilerle yeniden) FATİH'TE TARİHİ SURLARIN DİBİNE BIRAKILAN 10 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU

Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu.

Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre dün saat 19.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki tarihi surların bulunduğu bölgede puset içerisinde bir bebek gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri puset içerisindeki bebeği hastaneye götürdü. Sağlık kontrolleri yapılan 10 günlük erkek bebek daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Olaya ilgili inceleme başlatıldı.

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Görüntü dökümü:

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-Polislerin bebeği hasteneye getirmesi


Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgilerle yeniden) FATİH'TE TARİHİ SURLARIN DİBİNE BIRAKILAN 10 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU - Son Dakika
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