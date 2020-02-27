(ek bilgilerle yeniden) 'Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'ine hakaret davasında karar - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ek bilgilerle yeniden) 'Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'ine hakaret davasında karar - Son Dakika

(ek bilgilerle yeniden) 'Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'ine hakaret davasında karar

6 saat önce

"Haksızlığa tepki gerekçesiyle ceza verilmedi"Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,DHA - HABABAM Sınıfı'nda Hayta İsmail ismiyle bilinen Ahmet Arıman'ın, gazeteci Mevlüt Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.

(ek bilgilerle yeniden) 'Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'ine hakaret davasında karar, System.String[]

"Haksızlığa tepki gerekçesiyle ceza verilmedi"

Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA - HABABAM Sınıfı'nda Hayta İsmail ismiyle bilinen Ahmet Arıman'ın, gazeteci Mevlüt Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Ahmet Arıman'a haksızlığa tepki olarak söz söylediği belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ahmet Arıman geldi. Duruşmada, Mevlüt Yüksel'i avukatı temsil etti. Sanık Ahmet Arıman, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve beraatini talep ettiğini söyledi. Müşteki Mevlüt Yüksel'in avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme, her ne kadar sanığın hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle yargılama yapılmışsa da "müşteki Mevlüt Yüksel'in gece 01.00'den sonra araması, gecenin geç bir vaktinde yapılan aramadan sonra haksızlığa tepki olarak sanığın söz konusu sözleri söylediğinin anlaşıldığını" belirtilerek TCK 129/1. maddesi gereğince sanığa ceza tertibine yer olmadığına hükmetti. Mevlüt Yüksel'in avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine karara itirazda bulunacağı öğrenildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanık Ahmet Arıman'ın Mevlüt Yüksel'e hakaret içeren mesajlar attığı, tarafların uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine dava açılmıştı. Sanık Ahmet Arıman'ın "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
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