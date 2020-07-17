(ek bilgilerle yeniden) - Silivri'de 50 metrelik yükseklikten düşen 2 genç kız yaralandı
SİLİVRİ'de gezmeye çıkan 16 ve 17 yaşındaki iki kuzen, yaklaşık 50 metre yükseklikteki tepelikten deniz kenarına düşerek yaralandı.
SİLİVRİ'de gezmeye çıkan 16 ve 17 yaşındaki iki kuzen, yaklaşık 50 metre yükseklikteki tepelikten deniz kenarına düşerek yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı. 16 yaşındaki Nazer A. ve 17 yaşındaki Buse N. deniz kenarındaki kayalıklarda yaralı bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri tarafından düştükleri yerden alınan yaralılar, tekneyle kıyıya götürüldü. Daha sonra ambulansla alınan yaralılar Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki genç kızın ifadelerinden ailelerinin baskılarından bıktıkları için yaklaşık 50 metrelik tepeden atlayarak intihar etmek istediklerini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:51 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › (ek bilgilerle yeniden) - Silivri'de 50 metrelik yükseklikten düşen 2 genç kız yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "koronavirüs ikinci kez bulaşır mı? soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı