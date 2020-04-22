(Ek bilgilerle yeniden) - 'SOSYAL MESAFE KONTROLÜ GÜÇ' DENİLEREK BAŞKA YERE TAŞINMAK İSTENEN PAZAR... - Son Dakika

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(Ek bilgilerle yeniden) - 'SOSYAL MESAFE KONTROLÜ GÜÇ' DENİLEREK BAŞKA YERE TAŞINMAK İSTENEN PAZAR...

13 dakika önce

KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken, Avcılar İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönündeki eleştiriler üzerine bugün Merkez Mahallesi'nde sokakta kurulan semt pazarının, Ambarlı'daki kapalı semt pazarında açılmasına karar verdi.

(Ek bilgilerle yeniden) - 'SOSYAL MESAFE KONTROLÜ GÜÇ' DENİLEREK BAŞKA YERE TAŞINMAK İSTENEN PAZAR..., System.String[]

KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken, Avcılar İlçe Hıfzıssıhha Meclisi,  sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönündeki eleştiriler üzerine bugün Merkez Mahallesi'nde sokakta kurulan semt pazarının, Ambarlı'daki kapalı semt pazarında açılmasına karar verdi. Pazarcılar kabul etmeyince  Ambarlı'da da pazar açılamadı.

Sokaktaki semt pazarında kontrolün güç olduğu, 'Sosyal mesafe' kuralına tam uyulmadığı yönünde daha önce eleştiriler olduğunu göz önünde bulunduran İlçe Hıfzıssıhla Meclisi, iki gün önce toplandı. Toplantıda Çarşamba Semt Pazarı'nın bu hafta Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulmayacağı, pazarın Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında hizmet vereceğini açıkladı. Bu açıklamadan habersiz bir grup pazarcı,  sabah erken saatte gelerek tezgah açmak isteyince Avcılar Belediyesi  zabıtası tarafından engellendi. Bölgeye takviye polis ekipleri de gönderildi. Pazarcılar, yıllardan bu yana kurulan semt pazarının başka yere taşınması kararına tepki gösterdi. Gerginlik kısa sürede sona ererken, gün boyu polis ve zabıta da caddenin başında bekleyerek, pazarın kapatılmasından habersiz gelenleri geri çevirdi.

AMBARLI'DAKİ PAZAR DA AÇILAMADI

Pazarcılar, Merkez Mahallesi'nde tezgah açmalarına izin verilmemesine tepki göstererek, Ambarlı'daki kapalı pazar alanına da gitmeyi kabul etmeyince, burada da pazar açılamadı. Daha önceki açıklamaları duyup Ambarlı Mahallesi'ne kadar yürüyen veya araçları ile gidenler, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerden alışveriş yapmak zorunda kaldı.

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:28 Kaynak: DHA

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