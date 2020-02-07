(ek bilgilerle yeniden)- Toplu taşıma ücretlerine zam - Son Dakika
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(ek bilgilerle yeniden)- Toplu taşıma ücretlerine zam

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım ücretlerine zam yaptı.

(ek bilgilerle yeniden)- Toplu taşıma ücretlerine zam, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım ücretlerine zam yaptı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, Tam Mavi Kart 275 lira, Öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Marmaray 5,70'den 7,75'e metrobüs 34-43 durak arası 3,85'den 5,20 liraya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada UKOME'nin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi kararı alındığı belirtildi. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

MARMARAY VE METROBÜSE DE ZAM

Marmaray biniş ücretleri 5,70 liradan 7,75 liraya öğrenci ise 1,25 den 1,70 liraya çıktı. Metrobüs ise 1 durak, 1,95 den 2,50'ye, 3 durak 3,25'den 3,50'ye,  4-9 arası durak 3,4'den 4 liraya, 10-15 arası durak 3,50'den 4,40'a, 16-21 arası durak 3,60'dan 4,60'a, 22-27 arası durak 3,85'den 4,75'e, 28-33 arası durak 3,85 den 4,85'e, 34-43 arası durak ise 4,85'den 5.20'ye çıktı

AKTARMA ÜCRETLERİNE DE ZAM

Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira,ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira oldu.

"YAKIT, ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ETKİLİ OLDU"

Açıklamada "İstanbul'da 25 Mayıs 2017 tarihinden bu yana yaklaşık 3 yıllık sürede toplu taşıma bilet ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadı. Bu süre zarfında yakıt, enflasyon, asgari ücret ve işletme maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle, toplu taşıma maliyetleri yaklaşık yüzde 43 oranında yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla, maliyetlerdeki yükselişin vatandaşlara tam olarak yansıtılmaması kararı alındı ve elektronik bilet ücretlerine bu artışın altında bir artış oranı uygulandı. Böylece, vatandaş korunurken, toplu taşımacılık hizmeti veren esnafın da enflasyon karşısında ezilmesi belirli ölçüde engellendi" ifadeleri kullanıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:00 Kaynak: DHA
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