Son Dakika Haberleri: Ek Bilgilerle) Yoğun Sis Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

Ek Bilgilerle) Yoğun Sis Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi

31 dakika önce

Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Ek Bilgilerle) Yoğun Sis Nedeniyle Vapur Seferleri İptal Edildi, System.String[]
Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi. 

İDO'nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle

Bursa-Yenikapı 07: 30,

Yenikapı-Bursa 07: 30,

Yalova- Pendik 07: 00,

Pendik-Yalova 07: 00,

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07: 45 seferleri iptal edildi.

 

Görüntü Dökümü:

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-Sisten görüntüler

-İskeleden detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:01 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel
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