TEFECİLERE YÖNELİK 'KENE' OPERASYONUNDAN DETAYLAR - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 kişiye yönelik 'Kene' operasyonu başlattı. Operasyonun İstanbul ayağında haklarında gözaltı karar verilen 15 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu, şüphelilerin verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek, bu senetler üzerinde 500 bin lirayı 5 milyon TL yaptıkları, acil nakte ihtiyacı olan vatandaşlara pos cihazında 3 bin lira çekip 2 bin 300 TL verdikleri belirlendi. Ayrıca, ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşların ev, araç ve arsalarını haksız olarak elde ettikleri, yine borç verilen parayı ödeyemeyen kişileri darbettikleri tespit edildi.

Belirlenen 160 şüpheliye yönelik, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde 'Kene' adı verilen operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 133'ü hakkında gözaltı kararı verilirken, 27'si de ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.Operasyonun İstanbul ayağında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında; 2019-2022 yılları arasında meydana gelen "Tefecilik" suçları ile ilgili, Ataşehir Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki toplam 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüphelinin gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslere düzenlenen baskında yapılan aramalarda, 3 adet tüfek, 35 adet av tüfeği fişeği ve 11 adet tabanca mermisi ve çok sayıda senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

MAĞDURLARIN GAYRİMENKUL VE FABRİKASINI ZORLA ELE GEÇİRMİŞLER

Mali Şube ekiplerince yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini galerici, kuyumcu, emlakçı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde nakit paraya ihtiyacı olan kişileri ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin mağdur kişilere şantaj, tehdit ve baskılarla senetler imzalatarak icra takibi yaptıkları ve ödeme yapmayan mağdurları zorla tuttukları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin bir mağdurun kendilerinden 300 bin lira aldığı borca karşılık 8 milyon lira değerindeki gayrimenkulüne zorla el koydukları ve gayrimenkulün içerisinde bulunan kiracıyı da zorla çıkardıkları belirlendi. Yine şüphelilerin, başka bir mağdurun 250 bin liralık borcuna karşılık, boş senet imzalatarak 2 adet gayrimenkulüne ve 1 adet fabrikasına el koydukları tespit edildi.