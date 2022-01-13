Üye Girişi
TEFECİLERE YÖNELİK 'KENE' OPERASYONUNDAN DETAYLAR - Son Dakika

TEFECİLERE YÖNELİK 'KENE' OPERASYONUNDAN DETAYLAR

13.01.2022 10:59
TEFECİLERE YÖNELİK 'KENE' OPERASYONUNDAN DETAYLAR

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 kişiye yönelik 'Kene' operasyonu başlattı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 kişiye yönelik 'Kene' operasyonu başlattı. Operasyonun İstanbul ayağında haklarında gözaltı karar verilen 15 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde vatandaşları önce borçlandırıp devamında baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç sağlayan fırsatçılara yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu, şüphelilerin verilen borç çerçevesinde senetler düzenleyerek, bu senetler üzerinde 500 bin lirayı 5 milyon TL yaptıkları, acil nakte ihtiyacı olan vatandaşlara pos cihazında 3 bin lira çekip 2 bin 300 TL verdikleri belirlendi. Ayrıca, ödenemeyen senetler karşılığında vatandaşların ev, araç ve arsalarını haksız olarak elde ettikleri, yine borç verilen parayı ödeyemeyen kişileri darbettikleri tespit edildi.

Belirlenen 160 şüpheliye yönelik, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde 'Kene' adı verilen operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 133'ü hakkında gözaltı kararı verilirken, 27'si de ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi.Operasyonun İstanbul ayağında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında; 2019-2022 yılları arasında meydana gelen "Tefecilik" suçları ile ilgili, Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki toplam 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüphelinin gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslere düzenlenen baskında yapılan aramalarda, 3 adet tüfek, 35 adet av tüfeği fişeği ve 11 adet tabanca mermisi ve çok sayıda senet ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

MAĞDURLARIN GAYRİMENKUL VE FABRİKASINI ZORLA ELE GEÇİRMİŞLER

Mali Şube ekiplerince yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini galerici, kuyumcu, emlakçı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde nakit paraya ihtiyacı olan kişileri ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin mağdur kişilere şantaj, tehdit ve baskılarla senetler imzalatarak icra takibi yaptıkları ve ödeme yapmayan mağdurları zorla tuttukları ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin bir mağdurun kendilerinden 300 bin lira aldığı borca karşılık 8 milyon lira değerindeki gayrimenkulüne zorla el koydukları ve gayrimenkulün içerisinde bulunan kiracıyı da zorla çıkardıkları belirlendi. Yine şüphelilerin, başka bir mağdurun 250 bin liralık borcuna karşılık, boş senet imzalatarak 2 adet gayrimenkulüne ve 1 adet fabrikasına el koydukları tespit edildi.


YORUMLAR
500

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEFECİLERE YÖNELİK 'KENE' OPERASYONUNDAN DETAYLAR - Son Dakika


Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi         
09:32
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümü! Dayısının tekmesiyle can vermiş         
07:47
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18

Son Dakika Haberleri
12:54 Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı
12:47 AK Parti'deki son zamanlarını anlatan Ahmet Davutoğlu: Yaşayan ölü olmam istendi!
12:23 Avrupa'nın en büyük bankası Unicredit'ten dolar-TL tahmini: Dolar 18 liraya çıkacak!
12:14 Cinsel ilişki sonrası vücudundaki kızarıklıkları gördü, hemen doktora koştu
12:13 Ebrar Karakurt, sevgilisinin derin göğüs dekoltesine sessiz kalamadı: Öldürdün artık nabzımı yoklama
11:58 İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!
11:57 Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni bile satışa çıkardılar
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 13:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: TEFECİLERE YÖNELİK 'KENE' OPERASYONUNDAN DETAYLAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement