Son Dakika Haberleri: Ek Bilgiyle) - 3 Küçük Kızını Metro Raylarına Bıraktı

Ek Bilgiyle) - 3 Küçük Kızını Metro Raylarına Bıraktı

10 dakika önce

Bayrampaşa'da bir baba üç küçük kızını raylara bıraktı.

Ek Bilgiyle) - 3 Küçük Kızını Metro Raylarına Bıraktı, System.String[]


Bayrampaşa'da bir baba üç küçük kızını raylara bıraktı. Metro gelmeden güvenlik görevlileri müdahale ederek küçük kızları raydan aldı.

Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bıraktı. 

Baba, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermedi. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi kesti. Güvenlik görevlileri müdahale ederek çocukları raydan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi, 3 çocuğu ile birlikte polis aracına bindirileceği sırada, "Beni gelin götürün, konuşturun" dedi. Gözaltına alınan kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken çocukların da koruma altına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alının kişinin ilk ifadesinde, metro yakınındaki bir inşaatta çalışırken işten çıkarıldığını ve parasını alamadığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-İstasyonda bekleyen çocuklar

-Polis ekipleri

-Babanın görüntüsü

-Babanın ve çocukların polis otosuna götürülmesi

-Babanın konuşması

-Polis aracına konmaları

-Aracın ayrılması

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:10 Kaynak: DHA

Polis, Bayrampaşa, Güncel
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