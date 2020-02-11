(ek bilgiyle )- Adnan Oktar davası: Tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ek bilgiyle )- Adnan Oktar davası: Tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi - Son Dakika

(ek bilgiyle )- Adnan Oktar davası: Tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi

6 saat önce

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi.

(ek bilgiyle )- Adnan Oktar davası: Tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi, System.String[]
ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında tahliye olan kadınlar bugün görülen duruşma için Silivri'ye geldi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davanın görülmesine İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülmeye devam ediliyor.

Yaklaşık 2 ay önce adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadınlar da bugün görülen duruşmaya katıldı.Kadınlar sabah saatlerinde özel araçlarıyla duruşma salonuna geldi. Kadınların duruşma salonu kapısı önünde birbirlerine sarıldıkları görüldü. Davada 76'sı tutuklu 226 kişi yargılanıyor. Duruşmaya  Adnan Oktar'ın da bulunduğu 61'ı tutuklu 105 sanık ve avukatları katıldı. Bazı şikayetçiler ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada emekliye ayrılan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun eski koruma polisi tutuksuz sanık Özdemir Uygur'un savunması alındı. Uygur,  Salihoğlu'nun yanında 14 yıl koruma polisi olarak çalıştığını söyledi.

Uygur, tutuklu sanık Tarkan Yavaş'ı avukat olarak bildiğini belirterek, "Adnan Oktar'ın yanına gidip geldiğini biliyordum ama bir grupları

olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.


Adnan Oktar, İstanbul, Silivri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
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