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(Ek bilgiyle) Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz - Son Dakika

(Ek bilgiyle) Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz

28.12.2021 16:18
(Ek bilgiyle) Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz

ARNAVUTKÖY'de mahalle ortasındaki hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istiyor.

ARNAVUTKÖY'de mahalle ortasındaki hazır beton fabrikasından gelen toz nedeniyle perişan olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Çatılar, otomobiller, pencereler toz altında kalırken, çevredeki ağaçların da tozdan zarar gördüğü iddia edildi. Arnavutköy Belediyesi tarafından iki kez ihtar verilen fabrikanın faaliyetlerine son vermek için alınan ruhsat iptali kararını fabrika mahkemeye taşıdığı ortaya çıktı.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde faaliyet gösteren hazır beton fabrikasından çıkan toz yüzünden çevredeki evlerde, kapı ve pencereler açılamaz hale geldi. 18 sene önce kurulan fabrikanın tozu, sağlığı olumsuz etkilediği ifade edildi. 24 saat çalışılan fabrikadan çıkan toz nedeniyle; çatılar, otomobiller, pencereler örtü altında kaldı. Beton fabrikasının olumsuz etkileri yüzünden kimi vatandaşlar evini terk edip mahalleden ayrılırken kimisi de evini satılığa çıkardı. Bir an önce duruma çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, Arnavutköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine defalarca kez şikayet ettikleri halde fabrika hakkında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü. Mahalle sakinleri, fabrikanın, yerleşim yerinden uzak bir yere taşınmasını ya da kapatılmasını istiyor.

"ARTIK EVİMİZDE HUZURUMUZ YOK"

Mahalle sakinlerinden Nejla Morkoç, fabrikanın yaydığı toz ve gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, "Artık evimizde huzurumuz yok. Çamaşır asamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Gittim, yalvardım, 'çocuğum hasta' dedim. Dün akşam beyaz çamaşırlarımı astım, sabah kalktım, siyah olmuş. Artık kaldırıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum ama çaresini bulsunlar" dedi.

"BU TOZ DEĞİL ÇİMENTO"

Mahalle sakini Behçet Mızrak da, fabrikanın kaldırılmasını istediğini vurgulayarak, "Biz hepimiz bundan şikayetçiyiz. Her yeri aradık ama bir türlü çözüm bulamadık. Bu fabrika bu mahalle içerisinde olur mu? Çok başvuru yaptık, mahalleden imza topladık ama kimse bizimle ilgilenmedi. Sabahtan beri zabıta arıyorum, kimse gelmiyor. Eşim astım hastası. Bu toz değil çimento buna alışamayız" diye konuştu.

"BURANIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"Mahalle sakini Sibel Kalyancı ise, "Ben buranın kaldırılmasını istiyorum. Belediyeden kimse bize yardım etmedi. Belediye bize neden buradan daire aldığımızı soruyor. Bu izni veren belediye bunu kaldırmayan da belediye. Evime su basar diye camlarımı yıkayamıyorum. Ne yapacağız bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerini isyan ettiren fabrikayla Arnavutköy Belediyesi de mahkemelik oldu. Daha önce çevre kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle 2 kez ihtar verilen fabrikanın ruhsat iptaline karar verildi. Arnavutköy Belediyesi tarafından iki kez ihtar verilen fabrikanın faaliyetlerine son vermek için alınan ruhsat iptali kararını fabrika mahkemeye taşıdı. Ruhsat iptali kararını mahkemeye götürerek yürütmeyi durdurma kararı alan o fabrika yöneticilerinin bu hamlesi sonrası Arnavutköy Belediyesi de yürütmeyi durdurma kararını temyize taşıdı.


- İstanbul
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Arnavutköy Belediyesi, İstanbul, Fabrika, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Ek bilgiyle) Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Ek bilgiyle) Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz - Son Dakika
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