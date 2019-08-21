Son Dakika Haberleri: /ek bilgiyle/ Ataşehir'de can pazarı
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/ek bilgiyle/ Ataşehir'de can pazarı

1 saat önce

ATAŞEHİR'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı.

/ek bilgiyle/ Ataşehir'de can pazarı, System.String[]
ATAŞEHİR'de geçen cumartesi günü sel baskınında yaşanan can pazarına ait görüntüler ortaya çıktı. Aynı sokağı bugün de su bastı
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü sel baskını yaşanmıştı. O gün Ataşehir'de can pazarı yaşandığı ortaya çıktı.
Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlara ilişkin görüntüler mahalle sakinleri tarafından paylaşıldı
Bu arada aynı sokak bugünde su altında kaldı. Esnaf ve vatandaşlar su tahliye işlemleri yaptı.


Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:09 Kaynak: DHA
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Ataşehir'de su baskınında can pazarı
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