(Ek bilgiyle) Babanın en acı anı - Son Dakika

ESENLER'de iş yerini açan baba İsmet Zengin, içeride oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi 1136 Sokak'ta yaşandı. Ailesinin işlettiği tekstil atölyesinde kalan Samet Zengin (30), gece ailesiyle telefonda konuştuktan sonra uyuyacağını söyledi. Sabah saatlerinde iş yerini gelen baba İsmet Zengin, oğluna seslendi. Cevap alamayan İsmet Zengin, içerde kanlar içinde yerde yatan oğlunu görünce şok yaşadı. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samet Zengin'in boynunda kesik olduğunu belirledi. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.