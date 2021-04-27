(ek bilgiyle) BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

(ek bilgiyle) BAĞCILAR'DA ALEVLERDEN KAÇMAK İÇİN ÇATIDAN ATLAYAN KİŞİ ÖLDÜ
27.04.2021 18:25
Bağcılar'daki yangında çatıdan atlayan kişi öldüBağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
İSTANBUL DHA - Bağcılar'daki yangında çatıdan atlayan kişi öldü
Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında tadilat sırasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında Ahmet Çilingir isimli bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Ahmet Çilingir çatıdan sarkılarak kendini aşağıya bıraktı. Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı. Dehşet dolu anlar kameralara yansıdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ahmet Çilingir hastanede hayatını kaybetti.
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