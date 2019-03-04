Ek Bilgiyle / Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi

Ersan SAN, İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Ersan SAN, İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.,



Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan 24 yaşındaki Özkan E. sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan E., "yardım ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan amcası Yunus E. İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

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