Son Dakika Haberleri: Ek Bilgiyle / Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi

Ek Bilgiyle / Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi

58 dakika önce

Ersan SAN, İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Ek Bilgiyle / Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangını Çıkaran Kişi Adliyeye Sevkedildi, System.String[]
Ersan SAN, İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan Özkan E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.,

Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan  24 yaşındaki Özkan E. sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özkan E., "yardım ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan amcası Yunus E. İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:08 Kaynak: DHA

İstanbul, Beyoğlu, Güncel
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