Son Dakika Haberleri: Ek Bilgiyle) BM Raportörü Callamard Adliyeden Ayrıldı

Ek Bilgiyle) BM Raportörü Callamard Adliyeden Ayrıldı

40 dakika önce

Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Ek Bilgiyle) BM Raportörü Callamard Adliyeden Ayrıldı, System.String[]
Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - GAZETECİ Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. 

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Callamard ve Başsavcı İrfan Fidan ile makam odasına görüştü. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Agnes Callamard, beraberindeki heyet ile adliyeden ayrıldı.  Başsavcı Fidan, Agnes Callamard ve beraberindekileri protokol kapısına kadar yolculadı.  Bu arada, giriş ve çıkışta heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:02 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Birleşmiş Milletler, Güncel
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