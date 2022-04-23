(Ek bilgiyle) BÜYÜKÇEKMECE'DE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYÜ EŞİ VE ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVDÜLER - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de, iki kişi, yol verme nedeni ile tartıştıkları otomobil sürücüsü H.S.'yi, eşi ve çocuklarının yanında öldüresiye dövdü. Saldırganlar E.D. ve Y.D. aynı akşam Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JD 9216 plakalı otomobilin sürücüsü E.D. ve yanındaki Y.D, başka bir otomobilin sürücüsü H.S. ile yol verme nedeni ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede iki tarafın kavgasına dönüştü. Kavgada E.D. ve Y.D., aracında eşi ve çocuğu da bulunan H.S.'yi öldüresiye darbetti. Kavga çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. Sürücüyü darbettikten sonra otomobiline binen 2 kişiye çevredekiler tepki gösterirken, saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Darbedilen H.S., Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

AYNI AKŞAM YAKALANDILAR

Yapılan şikayet sonrası plaka üzerinde ilçede çalışma başlatan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Adres tespitinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.D. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. Eminiyette ifade veren şüpheliler 'Kasten Yaralama', 'Hakaret' ve 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından adli makamlara sevk edildiler.

Görüntü dökümü: -Otomobil içindeki 2 saldırgan-Darbedilen adamın kavga sonrası hali-Saldırganların kaçması-Darbedilen adamın eşi ve çocuğu

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