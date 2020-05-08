/ek bilgiyle/Cerrahpaşa'da bir yanda koronavirüs ile mücadele bir yanda yenileme - Son Dakika
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/ek bilgiyle/Cerrahpaşa'da bir yanda koronavirüs ile mücadele bir yanda yenileme

3 dakika önce

DEPREME dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak yeniden yapılma kararı verilen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

/ek bilgiyle/Cerrahpaşa'da bir yanda koronavirüs ile mücadele bir yanda yenileme, System.String[]
- DEPREME dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak yeniden yapılma kararı verilen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Yaklaşık 1 yıldır devam eden bir arkeolojik kazı çalışması da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin boşaltılan 3'te 1'lik alanında başlamış durumda. Bu birinci aşama şu anda devam ediyor. İkinci aşama çalışmanın da yakın zamanda başlayacağını planlıyoruz" dedi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Nöroloji Binalarının yıkımı denetlendi. Ayrıca restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Neşet Ömer Amfi Binası da ziyaret edildi. Denetlemeye İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın yanı sıra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, İÜC Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Barış Yıldızlar, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdoğan Köse  ile diğer yetkililer katıldı. İki etap olarak planlanan Cerrahpaşa Master Plan yapım uygulamalarından önce, Üst Cerrahpaşa bölgesinde yaklaşık 22 bin metrekarelik bir alana oturan ve yaklaşık 100 bin metrekareden fazla kullanım alanına sahip mevcut binalar yıkıldı. Yakın zamanda ilave olarak yaklaşık 15 bin metrekare kullanım alanına sahip bina yıkılacak. Yıkılan binaların bulunduğu alanda, bir ay önce başlayan arkeolojik kazılar ise devam ediyor.

CERRAHPAŞA İKİ ETABA AYRILDI

Cerrahpaşa Yerleşkesi hastane yapılarını içeren Üst Cerrahpaşa ve eğitim yapılarını içeren Alt Cerrahpaşa olmak üzere iki ana bölgeye ve etaba ayrıldı. Hastane yapılarını barındıran Üst Cerrahpaşa 358 bin metrekare, eğitim yapılarını barındıran Alt Cerrahpaşa ise 258 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde toplamda 616 bin metrekare olarak projelendirildi. 550 oda ve 1100 yatak kapasitesine sahip olacak olan Cerrahpaşa'da, 164 yoğun bakım yatağı olacak. Hastane genelinde 36 genel ameliyathane, 7 günlük ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathane olmak üzere toplamda 44 ameliyathane servis verecek. Diğer taraftan toplamda 211 muayene odası ve 88 araştırma laboratuvarı bulunacak. Bununla birlikte toplam 697 öğrenci kapasiteli derslik, 2388 kişi kapasiteli amfi ve 522 yataklı yurt inşa edilecek. Yerleşke genelinde uzun yıllardır öğretim üyesi, idari personel, hasta ve hasta yakını için büyük bir problem olan otopark sorununu gidermek adına ise, yer altında toplam 3062 araç kapasiteli otopark ve çeşitli modern sosyal  alanlar planlandı.

SİSMİK İZOLATÖRLÜ BİNALAR OLACAK

Ayrıca, Leed Gold Sertifikasının hedeflendiği Cerrahpaşa Yerleşkesinde hastane binaları sismik izolatörlü depreme dayanıklı binalar olarak projelendirildi. Master Planın iki etapta yapılması planlanıyor. İlk olarak 1. etapta Üst Cerrahpaşa bölgesindeki hastane yapıları yapılacak, sonrasında ise Alt Cerrahpaşa'daki binalar yıkılarak 2. etaba başlanacak.

17 TANE ÇELİK KONSTRÜKSİYON BİNA YAPILDI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yenileme çalışmaları ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Korona mücadelesinde çok aktif ve organize bir görev aldı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve bunu başarıyla sürdürüyor. ve inşallah yakın zamanda da atlatmış olacağız. Bu süre içinde bizim Cerrahpaşa Tıp Fakültesini yenileme projesi ile ilgili bir gidişat vardı ve bu da aynı şekilde  devam ediyor. Biliyorsunuz 26 Eylül 2019 tarihinde bir deprem yaşadık ve bu deprem sırasında bazı binalarımız hasar almıştı ve boşaltmıştık bunları. Yavaş yavaş Cerrahpaşa projesi için yer açma çalışmalarımız devam ediyor ve binalarımızı boşaltarak yıkıyoruz. Tabii bunları boşaltırken hizmetin aksamaması açısından da Cerrahpaşa'nın içine yaklaşık 17 tane çelik konstrüksiyon binalar yaptık ve biz bu üniteleri hasta hizmetinin, eğitim faaliyetinin aksamaması için, bu çelik konstrüksiyon binalara faaliyetleri naklettik. ve sırayla da yıkımları gerçekleştiriyoruz. Bugün şu an önünde bulunduğumuz alan, eski Fizik Tedavi ve Nöroloji binasının olduğu bölge. Buranın yıkımı tamamlandı. Sırada hemen sol tarafımızda bulunan Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum binası var. Orası da şu an boşaltıldı ve yıkıma başlamış oluyoruz"

ALANDA 1 AYDIR ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Hastanenin Tarihi Yarımada'da yer alması nedeniyle, derin hafriyat çalışmalarına başlanmadan önce arkeolojik kazıların yapıldığını vurgulayan Aydın, "Bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarihi Yarımada içinde yerleşik. Tarihi Yarımada aslında sit alanı. Sit alanı olduğu için bu bölgede derin hafriyat yapılması için önden bir arkeolojik kazı çalışması yapılması gerekiyor ve bunun ihalesi de TOKİ tarafından yapıldı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden bir arkeolojik kazı çalışması da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin boşaltılan 3'te 1'lik alanında başlamış durumda. Bu birinci aşama şu anda devam ediyor. İkinci aşama çalışmanın da yakın zamanda başlayacağını planlıyoruz" şeklinde konuştu.

YERLEŞKE İÇİNDEKİ TARİHİ BİNALAR RESTORE EDİLİYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin en eski amfisi olma özelliğine sahip, yaklaşık 90 yıllık Neşet Ömer Amfisi restorasyon çalışmalarını da inceleyen Aydın, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yeniden yapılması tamamlandığı zaman iki bölge hedefleniyor.  Bir Alt Cerrahpaşa eğitim bölgesi, Üst Cerrahpaşa da hastane bölgesi. İki bölge, eğitim ve hasta hizmetleri birbirinden ayrı olarak faaliyet gösterecek. Şu anda bu yerleşke içinde tarihi binalarımız var. Aslında 14 Aralık 1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu yerleşkeyi ziyaret etmiş. ve Atatürk'ün de hastanemizde ziyaret ettiği bina restore ediliyor. Sona gelindi artık, yakında  açılışını planlayacağız. Diğer tarihi yapıları da sırayla restore etmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri de Neşet Ömer Amfisi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin en eski amfisi. Çok orijinal bir amfi. Özellikle Tavan mimarisi açısından orijinallik arz eden bir yer. Burayı hakikaten çok güzel yapmak istiyoruz. Gelecek nesillere geçmişi yansıtacak bir eser olsun arzusundayız. Bu yıkımlar ve yeniden yapılanma nedeni ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi gerek araştırma, gerek eğitim faaliyetlerinden,  gerekse hasta hizmetleri faaliyetlerinde hiçbir kapasite kaybına uğramamıştır. Yapılan yeni çelik konstrüksiyon geçici binalarla kapasitemizi maksimum kullanıyoruz şu aşamada" dedi.


- İstanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:45 Kaynak: DHA


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