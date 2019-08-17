Son Dakika Haberleri: /ek bilgiyle/ Eminönü alt geçitteki çarşı su altında kaldı
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/ek bilgiyle/ Eminönü alt geçitteki çarşı su altında kaldı

1 saat önce

EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı.

/ek bilgiyle/ Eminönü alt geçitteki çarşı su altında kaldı, System.String[]
EMİNÖNÜ alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.
İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Burada su seviyesi bel hizasına kadar geldi. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Kapalıçarşı'da ve Eminönü'nde kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilemedi. alt geçitte su tahliye çalışmaları başlatıldı.


- İstanbul
İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:45 Kaynak: DHA
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Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
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