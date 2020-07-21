/ek bilgiyle / Esenler'de klima patladı - Son Dakika

ESENLER'de 10 katlı binanın 6. katında bulunan dairede klima patladı. Binanın çevresinde yaşanan panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, bir süre sonrada dairenin balkonunda bulunan klima bomba gibi patlamıştı. Binanın çevresinde yaşanan panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"PATLAMA SESİYLE DIŞARIYA KOŞTUM"

İş yeri sahibi İsmail Çakıroğlu, " Burada önce yangın çıktı, daha sonra bir patlama oldu. Patlama sesiyle dışarıya koştum. Parçalar üzerimden geçti. Eğilerek dışarıya kaçtım. Klima patlamış. Evde birilerinin olduğunu söylemediler. Kiracılarmış. Sonradan geldiler. Yaralı yoktu çok şükür" dedi.

YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERADA

Patlamayla birlikte binanın çevresinde yaşanan panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama sesiyle çevredekilerin sağa sola kaçıştıkları ve patlamanın olduğu daireden klima parçalarının yere düştüğü görülüyor.