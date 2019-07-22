(ek bilgiyle) ESENYURT'TA 271 MİLYON 150 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI ELE GEÇİRİLDİ
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ESERYURT'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildiMali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
ESERYURT'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi. Matbaada üzerinde yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Bu bölümde yapılan aramada 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.
Operasyonda FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını kaydetti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Operasyondan görüntü
-Ele geçirilenler
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