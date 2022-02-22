(ek bilgiyle) Falyalı cinayeti:  Mustafa Söylemez'in havalimanındaki görüntüleri - Son Dakika
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(ek bilgiyle) Falyalı cinayeti:  Mustafa Söylemez'in havalimanındaki görüntüleri

22.02.2022 17:49
(ek bilgiyle) Falyalı cinayeti:  Mustafa Söylemez'in havalimanındaki görüntüleri

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na gelişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili tutuklanan Mustafa Söylemez olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na gelişine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre,  "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Kıbrıs polisinin ulaştırdığı bilgi, belge ve yardımlarıyla

olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FALYALI'NIN HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLERİÖte yandan Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı. Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor. Söylemez buradan taksi ile ayrılıyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (ek bilgiyle) Falyalı cinayeti:  Mustafa Söylemez'in havalimanındaki görüntüleri - Son Dakika


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